TheRealReal Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Realreal-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,01 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,67 USD, was einem Unterschied von -16,92 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,97 USD liegt mit einem Unterschied von -15,23 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Realreal-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Realreal-Aktie beträgt 88, was auf eine Überbewertung hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 55,74, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Realreal.

Die Analysten geben der Realreal-Aktie eine positive Einschätzung, da 2 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Empfehlungen und keine negativen Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3,56 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 113,32 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt negativ, obwohl in den letzten Tagen auch positive Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht und nach RSI-Bewertung, aber eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analystenempfehlungen. Die Anleger-Stimmung wird als neutral eingestuft.