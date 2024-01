TheRealReal Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die technische Analyse der Realreal-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,9 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,95 USD liegt, was einer Abweichung von +2,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 2,09 USD, was unter dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Realreal auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Analysten bewerten die Realreal-Aktie auf langfristiger Basis als "Gut", da von 18 Analysten 2 eine positive Bewertung abgaben und keine negative. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3,56 USD, was einer Erwartung von 82,69 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (66,33) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Realreal.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, die zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Realreal die Einstufung "Schlecht" in diesem Punkt.