Thayer Ventures Acquisitionration Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Inspirato eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und einen negativen Tag, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhalten wir daher eine "Gut"-Einschätzung für Inspirato. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI von Inspirato liegt bei 63,74, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Inspirato daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -59,21 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Inspirato-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 10,37 USD mit dem aktuellen Kurs von 4,23 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (4,15 USD) mit dem letzten Schlusskurs (+1,93 Prozent) ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Inspirato lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Inspirato in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".