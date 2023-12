Tharisa löst Jubelsturm aus!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Tharisa in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen in den sozialen Medien deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Tharisa unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten bewerten die Tharisa-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten setzt sich das Rating aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Im vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (150 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 130,77 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Tharisa daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Tharisa-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,38 Prozent erzielt, was 19,73 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -18,66 Prozent, wobei Tharisa aktuell 19,73 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Tharisa-Aktie liegt derzeit bei 1,73, was 95 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt aus der Perspektive der fundamentalen Analyse zu einer Einstufung als "Gut".