Tharisa Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Tharisa-Aktie wird derzeit in technischer Hinsicht mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 71,74 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 58 GBP liegt, was einer Abweichung von -19,15 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 62,42 GBP liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -7,08 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Tharisa somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Tharisa zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen in den letzten Wochen. Die Stimmung bleibt neutral, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien. Daher wird Tharisa in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Auch die Betrachtung der Anlegerkommentare auf sozialen Plattformen ergibt eine neutrale Einschätzung. Obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden, bleibt die Gesamtbewertung der Stimmung "Neutral".

Auf fundamentaler Basis wird Tharisa im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,91 liegt die Aktie 90 Prozent unter dem Branchen-KGV von 30,49, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.