Tharisa Aktie: Kommt jetzt der Schock?

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bei Tharisa in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen.

Die Dividendenrendite von Tharisa liegt bei 7,94 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 8 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau" liegt. Daher wird die Aktie derzeit als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Tharisa eine Performance von -38,38 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt um -20,56 Prozent, was einer Underperformance von -17,83 Prozent für Tharisa entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der eine Rendite von -20,56 Prozent erzielte, liegt Tharisa um 17,83 Prozent darunter. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tharisa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 78,68 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 67 GBP lag, was einer Abweichung von -14,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 61,99 GBP, was über dem letzten Schlusskurs (+8,08 Prozent) liegt. Daraus ergibt sich ein anderes, positiveres Rating für Tharisa auf der kurzfristigen Analysebasis, und die Aktie wird in diesem Fall als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Tharisa-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.