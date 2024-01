Tharisa Aktie: Ist das wirklich wahr?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tharisa liegt derzeit bei 2,88, was 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 36 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tharisa-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 77,29 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 65 GBP liegt, was einer Abweichung von -15,9 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der Wert bei 62,45 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs (+4,08 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Die Analysten kommen auch im jüngsten Bericht zur gleichen Beurteilung und geben der Tharisa-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 150 GBP. Dies würde einem Anstieg um 130,77 Prozent vom letzten Schlusskurs (65 GBP) entsprechen.

In Bezug auf die Dividende liegt Tharisa mit einer Dividendenrendite von 7,94 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8,85 %), was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Differenz beträgt dabei 0,91 Prozentpunkte.