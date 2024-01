Tharisa Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tharisa wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der aktuelle RSI7 liegt bei 83,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass Tharisa überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Tharisa weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tharisa-Aktie damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tharisa bei 2,91, was unter dem Branchendurchschnitt von 36,82 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Bei der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Tharisa von 64 GBP als -16,36 Prozent entfernt vom GD200 (76,52 GBP) eingestuft, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 62,76 GBP auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammen ergibt sich für den Aktienkurs eine "Neutral"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass Tharisa in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Bewertungen erhalten hat. Die durchschnittliche Kurszielprognose auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 150 GBP, was einer möglichen Steigerung um 134,38 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Tharisa-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.