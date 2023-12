Die Thales-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Das Internet spielt eine zunehmend wichtige Rolle bei der Beurteilung von Aktien, da Diskussionen in den sozialen Medien die Stimmung verstärken oder verändern können. Bei Thales wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt.

Ein weiterer Indikator, der bei der Bewertung von Aktien herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Für die Thales-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 76, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating für Thales.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Thales im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung gut ab, da die Dividende bei 2,07 % liegt, während der Branchendurchschnitt bei 0 % liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Thales. Auch aktuell überwiegen die positiven Themen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings haben automatische Analysen auch negative Signale ergeben, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.