Thales Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die französische Firma Thales verzeichnet eine Dividendenrendite von 2,07 Prozent, was 2,07 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung", die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 0 Prozent aufweist. Aus diesem Grund erhält die Thales-Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergab sich jedoch, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit und Diskussionen als üblich erfuhr. Aufgrund dessen wird die Thales-Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt sich, dass Thales mit einer Rendite von 45,62 Prozent mehr als 46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent erzielte, liegt Thales mit 45,62 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie auch in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thales 19, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" mit einem Durchschnitt von 0, als neutral betrachtet wird. Die Aktie erhält daher von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.