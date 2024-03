Thales Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Die Thales-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt und wird daher als "Gut" bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 135,97 EUR, was einem Abstand von +7,3 Prozent vom aktuellen Aktienkurs von 145,9 EUR entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 136,85 EUR, was einer Differenz von +6,61 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen verbessert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke war erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gibt es jedoch gemischte Signale. Während die Diskussion in sozialen Netzwerken überwiegend positiv war, gab es in den letzten Tagen verstärkt negative Themen, die diskutiert wurden. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Aus fundamentaler Sicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thales bei 19, was im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.