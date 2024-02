Thales Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Die Dividendenrendite der Thales-Aktie beträgt aktuell 2,07 %, was einen Mehrertrag von 2,07 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche bedeutet. Dies zeigt, dass die Dividenden des Unternehmens überdurchschnittlich hoch sind, was zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Thales-Aktie ein Durchschnitt von 135,94 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs von 136,85 EUR liegt nur geringfügig darüber, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen ähnliche Werte auf, was ebenfalls zu einem neutralen Rating für die Thales-Aktie führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Thales eine Rendite von 45,62 Prozent erzielt hat, was mehr als 46 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance im Industriesektor liegt. Auch im Vergleich zur Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche konnte Thales mit einer Rendite von 45,62 Prozent deutlich überzeugen. Diese starke Entwicklung führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Thales in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Zudem wurde eine verringerte Aktivität von Marktteilnehmern in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hindeutet.

Insgesamt wird die Thales-Aktie daher aufgrund der eingetrübten Stimmung und des geringeren Interesses mit einem "Schlecht" bewertet.