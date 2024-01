Thales Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Die Thales-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 136,22 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie (136,7 EUR) um +0,35 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 137,34 EUR, was einer Abweichung von -0,47 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich eine Dividendenrendite von 2,07 Prozent, was 2,07 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" weist im Vergleich dazu eine durchschnittliche Dividendenrendite von 0 auf. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als ein lukratives Investment betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Bei der Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Hingegen wurde das Unternehmen im letzten Monat intensiver diskutiert als üblich, was auf eine zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger hindeutet. Daher erhält die Thales-Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt sich, dass Thales mit einer Rendite von 45,62 Prozent mehr als 46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei auch hier Thales mit 45,62 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.