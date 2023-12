Thales Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Thales: Aktienanalyse ergibt "Neutral"-Bewertung

Das französische Luft- und Raumfahrtunternehmen Thales wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,93 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" weist einen vergleichbaren Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als weder überbewertet noch unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den sozialen Medien wurde Thales in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Allerdings gab es in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen rund um das Unternehmen. Aufgrund dieser gemischten Anleger-Stimmung wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen. Zudem wurden bei der Auswertung der Signale 5 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen deutlich negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was die Bewertung weiter negativ beeinflusst.

Die technische Analyse der Thales-Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung, sowohl auf der Basis des 200-Tages-Durchschnitts als auch des 50-Tages-Durchschnitts. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 133,95 EUR, was einer geringen Abweichung von -1,65 Prozent entspricht.

Zusammenfassend ergibt die Aktienanalyse von Thales insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Basis.