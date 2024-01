Thales Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Bei einem Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Thales im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von 45,62 Prozent erzielt hat, was mehr als 46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, liegt Thales mit 45,62 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Die Analyse ergab außerdem 6 negative und 0 positive Handelssignale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien zeigen eine positive Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität weisen auf eine starke Aktivität hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Thales blieb in einem neutralen Bereich. Insgesamt erhält die Aktie somit hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Thales-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 29,13, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 50,6 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.