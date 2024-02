Thales Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Der Aktienkurs von Thales im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt eine Rendite von 45,62 Prozent, was mehr als 46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Thales auch hier mit 45,62 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thales liegt bei 19, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Thales weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Thales aktuell 2, was eine positive Differenz von +2,07 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Thales eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) einen Wert von 71,33, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich für die Aktie ein RSI-Wert von 58, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".