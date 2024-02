Thales Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Thales beträgt das aktuelle KGV 19. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" haben im Schnitt ein KGV von 0. Somit ist Thales aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Thales bei 136 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 135,15 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -0,62 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 136,64 EUR, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -1,09 Prozent ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Somit erhält Thales insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Thales diskutiert, aber in den letzten ein, zwei Tagen überwogen die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Thales auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Thales festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Kriterium "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Thales daher für diese Stufe ein "Neutral".