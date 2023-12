Thales Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Der französische Rüstungskonzern Thales hat in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 45,62 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichnete die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt eine Nullrendite, was bedeutet, dass Thales mit einer Outperformance von +45,62 Prozent glänzen konnte. Auch im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei Null, wobei Thales mit 45,62 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Thales mit einem Wert von 19,93 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Die genaue Abweichung beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" von 0. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Thales von 134,3 EUR nur geringfügig (-1,35 Prozent) vom GD200 (136,14 EUR) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 137,97 EUR auf, was zu einem Abstand von -2,66 Prozent führt und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird der Kurs der Thales-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Thales mit 2,07 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,85) für diese Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung seitens der Analysten führt. Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben.