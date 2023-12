Thales Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Die Thales-Aktie zeigt sich in verschiedenen Analysebereichen als neutral. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 2,07 %, was über dem Branchendurchschnitt von 0 % liegt und daher als "Gut" eingestuft wird. In sozialen Medien wurde Thales überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen aufkamen, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Thales-Aktie sowohl über den letzten 200 Handelstagen als auch über den letzten 50 Tagen nahe dem Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Thales. Insgesamt zeigt sich die Thales-Aktie daher in verschiedenen Bereichen als neutral bewertet.