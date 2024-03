Thales Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thales liegt bei 19, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von Thales daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Thales liegt bei 32,48 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 48,51 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Thales also als "Neutral" auf Basis des RSI bewertet.

In den letzten 12 Monaten konnte Thales eine Performance von 45,62 Prozent erzielen, während andere Unternehmen in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt keine Veränderung verzeichneten. Dies bedeutet, dass Thales im Branchenvergleich eine Outperformance von +45,62 Prozent erzielt hat. Auch im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Thales mit 45,62 Prozent über dem Durchschnitt. Insgesamt führt diese Überperformance zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Beurteilung des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität über die Aktie von Thales in den letzten Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Thales führt.