Thales Aktie: Pleite oder Chance?

Die französische Firma Thales hat eine aktuelle Dividendenrendite von 2,07 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt (1,85) liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung durch Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Thales-Aktie für die letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 71, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine schlechte Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert für die letzten 25 Tage bei 57,85, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Thales daher nach der RSI-Bewertung ein schlechtes Rating.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche hat Thales in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 45,62 Prozent erzielt, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für Thales war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt. Allerdings zeigen tiefgehende Analysen, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Thales auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine gute Bewertung.

