Thales Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Die Thales-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, der bei 136 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 134,9 EUR, was einer Abweichung von -0,81 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 138,59 EUR zeigt eine ähnliche Abweichung von -2,66 Prozent. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Fundamental betrachtet weist die Thales-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,93 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Thales-Aktie ist überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden.

Im Branchenvergleich hat die Thales-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 45,62 Prozent erzielt, was eine deutliche Outperformance im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Industrie"-Sektors liegt die Aktie deutlich darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Thales-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Gut" bewertet.