Thales Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Thales zeigt die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung in einem negativen Bereich, was zu einer negativen Bewertung führt. Daher erhält die Aktie von Thales in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Bewertung "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Thales beträgt 19, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie von Thales im vergangenen Jahr eine überdurchschnittliche Rendite erzielt, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien zu Thales veröffentlicht wurden. Allerdings wurden auch einige negative Signale festgestellt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse des Anleger-Sentiments die Bewertung "Gut".