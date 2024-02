Thales Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Thales-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 31, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 51,84 keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Thales auf 135,87 EUR, während der aktuelle Kurs bei 140,65 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 136,06 EUR, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Thales ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Eine Analyse der Meinungen in den sozialen Medien ergab 9 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Thales mit einer Dividendenrendite von 2,07 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt auf. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Thales-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.