Thales Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Thales Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 45,62 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt Thales damit um +45,62 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im "Industrie"-Sektor hat Thales mit einer Rendite weit über dem Durchschnittswert von 0 Prozent abgeschnitten.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Thales-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 136,06 EUR, während der aktuelle Kurs von 134,8 EUR um -0,93 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 138,6 EUR zeigt eine Abweichung von -2,74 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zwar normal ist, aber die Rate der Stimmungsänderung eher negativ ausfällt. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Thales ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,93 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht.

Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass Thales in verschiedenen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung erhält.