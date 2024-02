Thales Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Der Aktienkurs von Thales hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 45,62 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichnete die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche eine durchschnittliche Performance von 0 Prozent, was bedeutet, dass Thales im Branchenvergleich eine Outperformance von +45,62 Prozent erzielte. Auch der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 0 Prozent, wobei Thales um 45,62 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Thales derzeit bei 2,07 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche weist hingegen einen Wert von 0 auf, was zu einer Differenz von +2,07 Prozent im Vergleich zur Thales-Aktie führt. Aufgrund dieser positiven Differenz erhielt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment für Thales ist positiv, was ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung der Aktie ist. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, insgesamt überwiegt jedoch das positive Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Thales-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (58,75 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (46,14 Punkte) weisen darauf hin, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt kann Thales aufgrund seiner beeindruckenden Performance, der überdurchschnittlichen Dividendenrendite und des positiven Anleger-Sentiments sowie des neutralen RSI eine positive Bewertung erhalten.