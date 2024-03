Thales Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Ertragskraft und Entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für Thales beträgt das aktuelle KGV 19, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Dies bedeutet, dass Thales aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Diskussion und Stimmung in den sozialen Medien blieben neutral, ebenso wie die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion. Daher erhält Thales in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Thales als überverkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 11,54, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 26. Insgesamt erhält Thales daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, obwohl in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zu Thales veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen diskutiert. Die Analyse der kommunikativen Tätigkeiten zeigt, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt negativen Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".