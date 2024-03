Thales Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und das öffentliche Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einsichten für Investoren liefern. In Bezug auf die Diskussionen über Thales haben wir eine mittlere Aktivität festgestellt und bewerten die Stimmung als "neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu unserem Gesamtergebnis "neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator, um festzustellen, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Thales zeigt einen Wert von 38, was auf ein "neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Tage bestätigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da der Wert bei 47,46 liegt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "neutral"-Rating für Thales.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine weitere wichtige Kennzahl zur Bewertung von Unternehmen. Bei Thales beträgt das aktuelle KGV 19, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen neutral erscheint.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Thales eine Rendite von 45,62 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Thales ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren und Kennzahlen eine neutrale bis positive Einschätzung für die Thales-Aktie.