Thales Aktie: Eine Gewinnchance?

Thales: Aktienanalyse ergibt neutrales Rating

Die aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Thales liegt bei 19,93, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Thales mit 2,07 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was das Investment im Vergleich zur Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche attraktiv macht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Aspekt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Thales liegt bei 53,69, was auf eine neutrale Marktlage hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 51 in einem neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Thales-Aktie derzeit -0,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +0,1 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse somit ein neutrales Rating für die Thales-Aktie, sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Ebene.