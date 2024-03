Thales Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für Thales beträgt das aktuelle KGV 19, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Thales daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber geben kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Thales-Aktie beträgt aktuell 32, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI-Wert von 39,06 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Thales eine Performance von 45,62 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche eine Outperformance von +45,62 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite von Thales um 45,62 Prozent höher, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung, wobei auch 6 exakt berechenbare Schlecht-Signale gefunden wurden, die zu einer "Schlecht"-Empfehlung führen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Neutral"-Einstufung.