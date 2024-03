Thales Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Thales Aktie: Fundamentale und technische Analyse deuten auf neutrale Bewertung hin

Die Thales-Aktie wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 19,93 gehandelt, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 136,25 EUR lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 146,05 EUR verzeichnet, was einer positiven Abweichung von 7,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch im Hinblick auf den 50- und 200-Tages-Durchschnitt erhält die Thales-Aktie positive Bewertungen. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 137,72 EUR, und der letzte Schlusskurs lag um 6,05 Prozent darüber. Die Aktie wird daher auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält Thales also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich eine neutrale Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 65, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Einschätzung, da auch hier ein neutraler Wert von 39,64 zu verzeichnen ist. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Thales.

Die Dividendenrendite der Thales-Aktie liegt derzeit bei 2,07 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses positiven Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Zusammenfassend deuten sowohl die fundamentale als auch die technische Analyse darauf hin, dass die Thales-Aktie derzeit neutral bewertet wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung in der Zukunft gestalten wird.