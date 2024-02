Thales Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Thales zeigt eine neutrale Situation. Der RSI innerhalb von 7 Tagen beträgt 40,91 und der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48. Beide Werte deuteten auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Thales-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 45,62 Prozent erzielt, was 45,62 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 0 Prozent. Thales übertrifft diesen Wert um 45,62 Prozent und wird daher insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für Thales beträgt 19, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Damit ist Thales aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz um Thales haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Es konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden. Zusammengefasst erhält Thales für diese Kategorie daher ein "Neutral".