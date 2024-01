Thales Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Thales heran.

Der RSI7 liegt aktuell bei 14,4 Punkten, was darauf hinweist, dass Thales überverkauft ist, und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,43, was darauf hindeutet, dass Thales weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Thales-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thales mit einem Wert von 19,93 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Thales auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,07 % aus, was 2,07 Prozentpunkte mehr ist als der Durchschnitt der Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Das Sentiment in den sozialen Medien zeigt eine Zunahme positiver Kommentare über Thales in den letzten Wochen. Die Marktteilnehmerstimmung zeigt ebenfalls positive Signale, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über Thales in den sozialen Medien zeigt, dass das Unternehmen im Fokus der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Thales ein "Gut"-Rating aufgrund der Kriterien RSI, Dividendenrendite und Sentiment, während das KGV zu einer "Neutral"-Einstufung führt.