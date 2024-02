Thales Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Die Thales-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt, was sich auch in der technischen Analyse widerspiegelt. Der gleitende Durchschnittskurs hat sich auf 135,87 EUR belaufen, während der aktuelle Kurs bei 140,65 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz von +3,52 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 136,06 EUR, was einen Abstand von +3,37 Prozent zur Aktie bedeutet und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Thales-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 31, während der RSI für die letzten 25 Handelstage bei 51,84 liegt. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral". Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Thales-Aktie.

In Bezug auf die Dividende hat Thales derzeit eine Dividendenrendite von 2,07 Prozent, was einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz schneidet die Thales-Aktie gut ab. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderungen bleibt jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Thales-Aktie daher als "Gut"-Wert eingestuft.