Thales Aktie: Am Scheideweg

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild für Thales deutlich positiv verändert. Dies geht aus einer Analyse der sozialen Medien hervor, die eine Tendenz zu positiven Themen zeigt. Daher wird das Sentiment als "gut" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Alles in allem erhält Thales in dieser Hinsicht ein "gut".

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von Thales mit 2,07 Prozent über dem Branchendurchschnitt. In der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 0 Prozent. Daher wird die Aktie als lukratives Investment eingestuft und erhält eine "gut"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thales mit 19,93 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. In der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt der Wert 0. Daher wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) für Thales liegt bei 53,69, was auf eine neutrale Situation hinweist, da weder überkauft noch überverkauft. Daher erhält die Aktie auch hier eine "neutral"-Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

Zusammenfassend erhält Thales für diese Kategorien eine "neutral"-Bewertung.