Thales ADR Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Bewertung einer Aktie wird maßgeblich von der Kommunikation im Internet beeinflusst. Bei Thales zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich Thales mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,93 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Thales eine "Gut"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine positive Differenz von +2,07 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche aufweist.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Allerdings ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Thales hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss, während die fundamentale Bewertung eher "Neutral" ausfällt.

Thales ADR kaufen, halten oder verkaufen?

