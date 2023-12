Thales ADR Aktie: Das war ja klar …

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Thales-Aktie hat sich im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die Diskussionen über das Unternehmen haben in letzter Zeit abgenommen, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Thales in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 45,62 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Unternehmen aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche eine Überperformance darstellt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Bereich daher positiv bewertet.

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Thales ist überwiegend positiv, besonders in den sozialen Medien. Dennoch wurden auch einige negative Signale identifiziert, was zu einer insgesamt positiven, aber auch gemischten Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Thales-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf, das in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Kriterien wird die Aktie als neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Thales-Aktie, basierend auf verschiedenen Indikatoren und Kriterien.