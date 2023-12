Thales ADR Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Stimmung und das Interesse an Thales haben sich in den letzten Wochen negativ entwickelt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Laut unserer Analyse gab es in den sozialen Medien keine besonders auffällige Aktivität in Bezug auf Thales, weshalb wir dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung geben. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 134,3 EUR etwa 1,35 Prozent unter dem GD200 (136,14 EUR) liegt, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 137,97 EUR, was zu einem Abstand von -2,66 Prozent führt. Unter Berücksichtigung beider Werte wird der Thales-Aktienkurs als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Thales war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus einer Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien hervorgeht. Obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche hat Thales in den letzten 12 Monaten eine Performance von 45,62 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent verzeichneten. Dies bedeutet eine Outperformance von +45,62 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.