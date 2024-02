Thales ADR Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Thales in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegenden Verschiebungen hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Thales unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Thales derzeit 38,59 und weist somit darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 48, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Thales derzeit bei 135,85 EUR. Obwohl der Aktienkurs selbst bei 139,6 EUR lag, was einem Abstand von +2,76 Prozent entspricht, ergibt sich dennoch eine neutrale Einstufung. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 135,96 EUR entspricht einer Differenz von +2,68 Prozent, was erneut auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Die Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thales aktuell 19, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" durchschnittlich ist. Somit erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt kann die Aktie von Thales daher aktuell als neutral eingestuft werden, basierend auf den Analysen aus verschiedenen Bereichen.