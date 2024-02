Thakral Aktie: Ein unsicheres Investment?

In den letzten Wochen gab es keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Thakral in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Thakral wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI betrachtet Kursbewegungen über die Zeit. Der 7-Tage-RSI für Thakral beträgt aktuell 40 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Thakral weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 50), und das Wertpapier wird daher auch für den RSI25 mit "Neutral" bewertet. Insgesamt wird Thakral damit mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Thakral. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Thakral 4,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Händler" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.