Thakral Aktie: Wohin geht die Reise?

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 4,91 liegt Thakral unter dem Branchendurchschnitt (87 Prozent). Die Aktie ist damit aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung. In Bezug auf die Einschätzung des Sentiments und Buzz im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher erhält Thakral für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung, da die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend negativ war.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), wird Thakral sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Aktie von Thakral aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, das Anleger-Sentiment jedoch negativ ausfällt. In Bezug auf den RSI wird die Aktie als neutral eingestuft.