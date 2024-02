Thakral Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Aktie von Thakral wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 3,34 liegt sie insgesamt 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Händler", der bei 37,18 liegt. Aufgrund dieser Bewertung aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Thakral bei 0,59 SGD liegt. Der aktuelle Kurs der Aktie beträgt 0,6 SGD, was einer Distanz von +1,69 Prozent zum GD200 entspricht und daher als "Neutral" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,6 SGD, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie eine Rendite von 1,58 Prozent erzielt, was 7,12 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Händler" beträgt -8,52 Prozent, wobei Thakral aktuell 10,09 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.