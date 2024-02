Thakral Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Internet-Kommunikation kann starke positive oder negative Ausschläge aufweisen, die mit einer präzisen und frühzeitigen Analyse erkannt werden können. Die Stimmung für Thakral hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Thakral in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,58 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Händler"-Branche im Durchschnitt um -7,97 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Thakral eine Outperformance von +9,55 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt Thakral mit einer Überperformance von 7,71 Prozent über dem Durchschnittswert von -6,13 Prozent im letzten Jahr. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) gibt an, ob ein Basiswert überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Thakral-Aktie hat einen Wert von 53, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (60) zeigt, dass Thakral weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Thakral.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thakral bei 3,34, was unter dem Branchendurchschnitt (91 Prozent) liegt. Die Branche "Händler" weist einen KGV-Wert von 38,14 auf, wodurch die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.