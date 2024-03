Thakral Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Thakral liegt bei 60, was einer "Neutral"-Einschätzung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,62 und spiegelt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau wider. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Thakral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen eine positive Richtung und auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Damit wird Thakral insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers zugesprochen.

In Bezug auf die Dividende weist Thakral mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent eine Unterperformance von 4,72 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf. Die Branche "Händler" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.