Thai Beverage Public Aktie: Ein handfester Grund

Thai Beverage Pcl wird in Bezug auf die Dividende nur leicht über dem Branchendurchschnitt bewertet, da die Differenz 0 Prozentpunkte beträgt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 4,38 %, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thai Beverage Pcl mit einem Wert von 12,68 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Getränkebranche. Das Branchen-KGV liegt bei 296,89, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Thai Beverage Pcl von 0,5 SGD eine Entfernung von -9,09 Prozent vom GD200 (0,55 SGD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 0,51 SGD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) von Thai Beverage Pcl zeigt eine Ausprägung von 57,14, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 71,43, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtrating von "Schlecht".