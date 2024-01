Thai Beverage Public Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Thai Beverage":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell zeigt der RSI der Thai Beverage Pcl einen Wert von 14,29, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" festgelegt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Für die Thai Beverage Pcl wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, wodurch das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Thai Beverage Pcl von 0,525 SGD eine Entfernung von -7,89 Prozent vom GD200 (0,57 SGD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 0,52 SGD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite der Thai Beverage Pcl mit -20,59 Prozent mehr als 14 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,24 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt die Thai Beverage Pcl mit 13,35 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.