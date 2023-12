Thai Beverage Public Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Thai Beverage Pcl wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), dass Thai Beverage Pcl mit einem Wert von 12 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt. Das Branchen-KGV liegt bei 277,62, was zu einer Unterbewertung des Titels führt. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt zur Bestimmung des aktuellen Trends herangezogen. Der 200-Tages-Durchschnitt zeigt einen Wert von 0,58 SGD, was einer Abweichung von -12,93 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (0,505 SGD) entspricht. Somit erhält Thai Beverage Pcl eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,53 SGD, was einer Abweichung von -4,72 Prozent entspricht. In diesem Fall ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Thai Beverage Pcl basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Thai Beverage Pcl in den sozialen Medien gab. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Frequenz der Beiträge zu einer Aktie liefert wichtige Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Thai Beverage Pcl wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.