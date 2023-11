Thai Beverage Public Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Thai Beverage":

Die technische Analyse der Thai Beverage Pcl-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,59 SGD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,505 SGD weicht somit um -14,41 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,54 SGD unter dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -6,48 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Beurteilung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. In diesem Bereich zeigt Thai Beverage Pcl eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist indes kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Thai Beverage Pcl als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 11,73 insgesamt 96 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Getränke".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Thai Beverage Pcl im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,37 Prozent erzielt, was 6,14 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich ("Getränke") liegt die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von -1,7 Prozent um 6,67 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.