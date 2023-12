Tgsopec Geophysical Company Asa Adr Aktie: Daran scheiden sich die Geister

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Änderung des Stimmungsbildes bei Asa. Die Bewertung bleibt daher neutral. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine wesentlichen Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asa beträgt derzeit 33. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" liegt dies im durchschnittlichen Bereich, weshalb die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten neutral bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung für Asa, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Asa derzeit insgesamt neutral bewertet wird, sowohl in Bezug auf die Stimmung und Diskussionen als auch aus fundamentaler und technischer Sicht.