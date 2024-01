Tff Pharmaceuticals Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussion rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Tff wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tff-Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend liegt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Tff in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tff-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt lässt die Analyse der verschiedenen Indikatoren und des Anleger-Sentiments darauf schließen, dass die Tff-Aktie derzeit eine neutrale bis schlechte Bewertung hat.